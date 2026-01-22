В Орске при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

Площадь возгорания составила 12 кв. м

ОРЕНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Два человека погибли во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Орске Оренбургской области. Четыре человека были спасены, сообщило ГУ МЧС России по региону в Max.

"На улице Станиславского в Орске вспыхнула комната на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В ходе тушения обнаружены погибшие: мужчина 1971 года рождения и женщина 1991 года рождения. С помощью спасательных устройств спасены четыре человека из соседних квартир", - сказано в сообщении.

Площадь пожара составила 12 кв. м, он ликвидирован. По данным ведомства, на месте работали 11 специалистов, было привлечено 4 единицы техники.