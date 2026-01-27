Гособвинитель раскрыл детали мошенничества экс-ректора ПсковГУ Ильиной

Она вместе с другим сотрудником вуза совершила хищение путем обмана работников отдела кадров и руководителей структурных подразделений

Наталья Ильина © Алексей Семенов/ ТАСС

ПСКОВ, 27 января. /ТАСС/. Наталья Ильина, которая ранее занимала пост ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ), будучи в этой должности, нанесла ущерб вузу в особо крупном размере, обманув сотрудников отдела кадров и руководителей структурных подразделений вуза. Об этом сообщил государственный обвинитель в ходе судебного заседания по делу Ильиной в Псковском городском суде.

"Ильина, занимая должность ректора ПсковГУ, совместно с Куклевым (сотрудник вуза - прим. ТАСС), группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправный характер своих действий, укрывая факт нахождения Куклева за пределами РФ, используя свое служебное положение, совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана работников отдела кадров и руководителей структурных подразделений бюджетных денежных средств ПсковГУ посредством начисления Куклеву заработной платы и иных выплат, причинив ПсковГУ материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 млн 637 тыс. 772 рубля 20 копеек", - сказал представитель прокуратуры.

27 января в Псковском городском суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего ректора ПсковГУ. Органом следствия Ильиной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), а также по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение прав и законных интересов граждан).