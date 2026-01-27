В ДНР гражданину Финляндии вынесли заочный приговор за наемничество

Харри Вяйсянен прибыл на Украину в августе 2022 года и вступил в ряды интернационального легиона ВСУ

МАРИУПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 37-летнего гражданина Финляндии Харри Вяйсянена к 14 годам колонии. Он принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил [Харри] Вяйсянена к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Вяйсянен прибыл на Украину в августе 2022 года и вступил в ряды интернационального легиона ВСУ. Он прошел боевую подготовку, получил оружие и воевал против Вооруженных сил РФ до осени 2022 года на территории ДНР. За наемничество он получил денежное вознаграждение - более 170 тыс. рублей в эквиваленте.

Вяйсянен признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он находится в международном розыске.