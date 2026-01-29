Четверо пострадавших при пожаре в Гонконге остаются в больницах

В общей сложности 79 пациентов получили лечение

ГОНКОНГ, 29 января. /ТАСС/. Четверо пострадавших при мощном пожаре, произошедшем в Гонконге в конце ноября 2025 года, продолжают оставаться в больницах, 75 пострадавших прошли необходимое лечение и были выписаны. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте администрации (правительства) мегаполиса.

"В общей сложности 79 пациентов получили лечение в различных государственных больницах в связи с пожаром. <…> 75 из них уже выздоровели и были выписаны, а оставшиеся четверо находятся в стабильном состоянии. Медицинский персонал продолжит оказывать этим пациентам надлежащее лечение и уход", - говорится в тексте.

Власти города указывают, что все пострадавшие при пожаре и госпитализированные в государственные больницы "получат полное освобождение от оплаты всех необходимых медицинских услуг, включая лекарства и медицинские изделия, на протяжении всего процесса лечения и реабилитации".

Всего же управление здравоохранения города оказало необходимую медицинскую помощь примерно 1 900 пострадавшим, включая тех, кому помощь была оказана на месте, и госпитализация не потребовалась.