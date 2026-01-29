В центре Москвы три человека пострадали в драке с поножовщиной

Задержанным предъявлено обвинение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Полицейские задержали двух человек после потасовки в центре Москвы, три человека пострадали. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел ночью на улице Арбат. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них нанес ножевое ранение в живот одному участнику потасовки, а также причинил резаную рану щеки второму. В ответ на его действия один из раненых сбил напавшего с ног и вместе с неизвестными ударил несколько раз по голове, отчего тот потерял сознание. "Нарядом скорой медицинской помощи трое участников инцидента были доставлены в лечебное учреждение", - сказал Васенин.

Согласно заключению медиков, здоровью двоих из них причинен тяжкий вред. "В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Арбат задержали двоих приезжих 35 и 27 лет", - добавил начальник пресс-службы.

Возбуждены уголовные дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанным предъявлено обвинение. Один из них арестован, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Другие участники инцидента устанавливаются.