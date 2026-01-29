В Новосибирской области мужа и жену осудили за истязание и убийство ребенка

Они регулярно применяли в отношении девятилетней девочки физическое и психическое насилие

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области признал 57-летнюю местную жительницу и ее 53-летнего мужа виновными в истязании и убийстве ребенка. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы, дело в отношении ее мужа было прекращено в связи с его смертью, сообщили журналистам в следственном управлении СК России.

В июне 2024 года супружеская пара во время командировки знакомой присматривала за детьми женщины в одном из сел Новосибирского района. Они регулярно применяли в отношении девятилетней девочки физическое и психическое насилие, из-за чего она умерла.

"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными. Женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи со смертью", - сообщили в ведомстве.

Как информировали в региональной прокуратуре, полагая, что в девятилетней девочке живет некая "сущность", подсудимые решили ее изгнать. В течение четырех дней супруги не кормили ребенка, принуждали стоять на крапиве обнаженными ногами, избивали бельевой веревкой, прутом, записывая издевательств на камеру мобильного телефона. Кроме того, мужчина в течение короткого периода времени насильно напоил девочку не менее чем восемью литрами воды, в результате чего она в тот же день умерла в больнице от водной интоксикации.