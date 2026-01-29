В Новокузнецке третьи сутки ищут двух детей

Вечером 27 января мальчики вышли из своих домов и не вернулись

КЕМЕРОВО, 29 января. /ТАСС/. В Новокузнецке пропали двое детей в возрасте 10 и 14 лет. Об этом сообщили В ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками отдела полиции "Куйбышевский" УМВД России по Новокузнецку разыскиваются 14-летний и 10-летний [мальчики]. 27 января в вечернее время дети вышли из домов на улицах Горной и Самарской в Новокузнецке и не вернулись", - говорится в сообщении.

Старший из ребят ростом около 155 см, худощавого телосложения, с карими глазами и темно-русыми длинными волосами. Был одет в темно-серую куртку с полосками на рукавах, темные штаны, темно-синие кроссовки. Младший ростом около 125 см, среднего телосложения, с карими глазами и светло-русыми волосами. Был одет в разноцветную куртку, темные штаны, темно-серые ботинки, зеленую шапку.