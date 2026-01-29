В Оренбурге осудили самовольно оставившего часть военнослужащего

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы

ОРЕНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Оренбургский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему, самовольно оставившему часть более двух с половиной лет назад, наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Об этом сообщается на сайте суда.

"Оренбургским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации). <…> Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

По данным суда, мужчина решил отдохнуть от военной службы и самовольно оставил воинскую часть в феврале 2023 года. Он уехал домой, где проводил время по своему усмотрению. В октябре 2025 года военнослужащего обнаружили сотрудники военной полиции на территории Оренбургской области, и его незаконное пребывание вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

Как уточнили в суде, приговор еще не вступил в законную силу.