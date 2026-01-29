ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВСУ более 10 раз применили артиллерию по курскому приграничью за сутки

Силы ПВО сбили девять вражеских беспилотников различных типов
06:11

КУРСК, 29 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области из артиллерии свыше десяти раз за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Всего в период с 09:00 [мск] 28 января до 07:00 [мск] 29 января сбито 9 вражеских беспилотников различных типов. 12 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал он.

Глава региона добавил, что разрушений инфраструктуры нет, погибших и пострадавших также не было. 

