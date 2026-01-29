В Подмосковье оштрафовали и выдворили из страны 23 нелегальных мигрантов

В ходе проверки задержали жителя одной из стран Средней Азии, объявленного в федеральный межгосударственный розыск за совершение преступления на родине

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Московской области/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили 23 нелегальных мигранта в ходе рейда в Подмосковье. Они оштрафованы с последующим выдворением из страны, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, рейд прошел в Электростали на территории железнодорожной станции Фрязево, а также в складских и производственных помещениях на улице Горького. "За нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации 23 иностранца привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в РФ и незаконное осуществление им трудовой деятельности в РФ). На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны", - сказала она.

По словам Петровой, также в ходе проверки задержан 27-летний житель одной из стран Средней Азии, объявленный в федеральный межгосударственный розыск за совершение преступления на родине. Решается вопрос о его экстрадиции.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия для установления и привлечения к ответственности организаторов незаконной трудовой деятельности.