В Марий Эл осудят четырех подростков за теракт и экстремизм

Двое молодых людей арестованы, еще двое находятся под домашним арестом

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении четырех подростков, обвиняемых в совершении теракта и организации экстремистского сообщества, дела направлены в суд. Об этом сообщили в СК РФ.

"Следственными органами СК России по Республике Марий Эл завершено расследование уголовных дел в отношении четверых подростков в возрасте от 15 до 17 лет. <…> Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого подростки обвиняются в совершении преступлений по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), и 3 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

По версии следствия, не позднее 24 февраля 2024 года подросток, придерживавшийся националистических взглядов, создал в Йошкар-Оле экстремистское сообщество, в которое вовлек еще двоих детей. Целью являлась подготовка и совершение преступлений на почве расовой и национальной ненависти. С 20 февраля по 17 мая 2024 года трое подростков в Йошкар-Оле совершили серию нападений на иностранцев и местного жителя. В четырех эпизодах использовались кастет, резиновая дубинка, газовый баллончик и бейсбольная бита. Организатор сообщества также распространял в одном из мессенджеров призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Кроме того, двое подростков, являясь сторонниками неонацистской организации, деятельность которой запрещена на территории России, вступили в ее ряды. 29 декабря 2024 года они по указанию представителя этой организации за деньги совершили теракт в деревне Рябинка - облили горючим и подожгли автомобиль с патриотической символикой, нанеся ущерб его владельцу в размере не менее 560 тыс. рублей.

Двое фигурантов арестованы, еще двое находятся под домашним арестом.