В Хабаровске на территории ТЭЦ-3 произошел пожар

Происшествие не повлияло на работу предприятия

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание, возникшее на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске. Дым идет с крыши одного из корпусов, пожар не повлиял на работу предприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Подразделения пожарной охраны выехали на возгорание на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске. <...> На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что идет дым с крыши одного из корпусов, где, предположительно, проводились кровельные работы. <...> Происшествие на работу предприятия не повлияло", - говорится в сообщении.

Сообщение поступило в пожарную службу в 14:23 (07:23 мск). Подразделения занимаются локализацией возгорания. К тушению привлечены 32 человека, задействованы 12 единиц техники.