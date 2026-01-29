Статья

Погибли 15 человек. Главное о крушении самолета в Колумбии

На борту находились депутат Палаты представителей Конгресса страны Диоген Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо и бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко с женой

Редакция сайта ТАСС

© Notiplaya via REUTERS

Спасательные службы Колумбии обнаружили место падения самолета, выполнявшего рейс для авиакомпании Satena, на борту которого находились 15 человек. По данным телеканала Noticias Caracol, в результате катастрофы в департаменте Северный Сантандер никто не выжил.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Самолет, выполнявший рейс NSE 8849 по маршруту Кукута - Оканья, в последний раз выходил на связь с управлением воздушным движением в 19:54 мск 28 января, сообщалось в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в Х.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна Beechcraft 1900 с регистрационным номером HK4709, которое эксплуатируется компанией SEARCA, находились 15 человек - 13 пассажиров и 2 члена экипажа.

Самолет должен был приземлиться в пункте назначения около 20:05 мск.

© ТАСС/ Superman Olaya/ X

Поиски и обнаружение

Satena активировала протокол чрезвычайной ситуации.

Велись поисковые работы при координации с Центром управления Воздушно-космических сил Колумбии и Управлением гражданской авиации для установления местонахождения борта.

Поисковая операция в районе Кататумбо осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.

Обломки Beechcraft 1900 обнаружили в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен.

Погибшие