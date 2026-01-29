Статья
Погибли 15 человек. Главное о крушении самолета в Колумбии
06:21
Спасательные службы Колумбии обнаружили место падения самолета, выполнявшего рейс для авиакомпании Satena, на борту которого находились 15 человек. По данным телеканала Noticias Caracol, в результате катастрофы в департаменте Северный Сантандер никто не выжил.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Самолет, выполнявший рейс NSE 8849 по маршруту Кукута - Оканья, в последний раз выходил на связь с управлением воздушным движением в 19:54 мск 28 января, сообщалось в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в Х.
- По данным авиакомпании, на борту воздушного судна Beechcraft 1900 с регистрационным номером HK4709, которое эксплуатируется компанией SEARCA, находились 15 человек - 13 пассажиров и 2 члена экипажа.
- Самолет должен был приземлиться в пункте назначения около 20:05 мск.
Поиски и обнаружение
- Satena активировала протокол чрезвычайной ситуации.
- Велись поисковые работы при координации с Центром управления Воздушно-космических сил Колумбии и Управлением гражданской авиации для установления местонахождения борта.
- Поисковая операция в районе Кататумбо осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.
- Обломки Beechcraft 1900 обнаружили в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен.
Погибшие
- По данным телеканала Noticias Caracol, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
- Сообщается, что в числе погибших депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро, а также кандидат в депутаты Карлос Сальседо.
- Также на борту находились бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко с женой.