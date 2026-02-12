В Васильевке на детской площадке обнаружили снаряд с таймером и детонатором ВСУ

Взрывотехники обезвредили боеприпас

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. ВСУ сбросили снаряд с таймером и детонатором на детскую площадку в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"ВСУ вновь попытались совершить теракт на детской площадке в городе Васильевка. Сброс снаряда с таймером и детонатором на детскую площадку ВСУ произвели 12 февраля 2026 года около 5 утра, когда жители нашей Васильевки еще мирно спали. Ужасную находку взрывотехники ВС РФ обнаружили и обезвредили оперативно, пострадать никто из деток, к счастью, не успел. Но ведь детская площадка находится во дворе жилого многоквартирного дома. Жертвами взрыва могли стать даже случайные прохожие", - написала она в своем Telegram-канале.

Романиченко подчеркнула, что это второй случай в этом месяце. "Так поступать могут только нелюди, у которых нет никаких побед на линии фронта, и они "реабилитируются" в глазах европейских спонсоров таким гнусным способом - попытками убить детей нашего региона", - добавила она.