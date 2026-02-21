В Петербурге задержали затушившего Вечный огонь на Марсовом поле

Им оказался 50-летний житель Красносельского района

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Мужчина, затушивший Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, задержан полицией. Им оказался 50-летний житель Красносельского района города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

"Полиция задержала потушившего Вечный огонь на Марсовом поле. <...> Оперативниками уголовного розыска Центрального района у дома 3 по улице Бориса Шмелева по подозрению в совершении данного преступления задержан 50-летний житель Красносельского района", - говорится в сообщении.

Информация о том, что неизвестные потушили Вечный огонь в центре города, поступила в полицию Центрального района 18 февраля. После просмотра камер наблюдения полицейские установили: мужчина залил из бутылки мемориал, а после вместе со своим знакомым покинул парк.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений). В полиции мужчина объяснить свой поступок не смог.

"Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.