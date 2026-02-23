В Сочи объявляли угрозу атаки БПЛА
КРАСНОДАР, 23 февраля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотников объявляли на территории Сочи, в городе звучали сирены. Об этом в Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", - написал мэр.
Позже Андрей Прошунин сообщил об отмене угрозы. Опасности для жителей и гостей города-курорта нет, отметил он.
Ранее временные ограничения ввели в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика в целях обеспечения безопасности полетов.
