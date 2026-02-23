В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
23 февраля, 08:05
КРАСНОДАР, 23 февраля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Новороссийска в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
"На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников", - написал он.
Ранее беспилотная опасность была объявлена в Сочи и Туапсинском районе. Кроме того, ограничена работа аэропортов Краснодара, Сочи и Геленджика в целях обеспечения безопасности полетов.