Житель Саратовской области поджег дом с тремя людьми

Причиной стал конфликт мужчины с владельцами жилья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 февраля. /ТАСС/. Житель Саратовской области задержан по делу об убийстве трех человек, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории частного домовладения на улице Поселка Знаменский, подозреваемый вступил в конфликт с владельцами дома, после чего поджег здание и покинул место происшествия. Внутри находились 62-летний мужчина и две женщины 42 лет, они умерли при пожаре.

Следователи возбудили уголовное дело по п.п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью).