Суд отказал в допросе потерпевших по делу основателя ChronoPay

Павла Врублевского осудили за хищение 535 тыс. рублей с банковских счетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Защита осужденного за мошенничество основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского считает, что Хамовнический суд Москвы незаконно отказал в допросе или оглашении показаний потерпевших при рассмотрении в первой инстанции его дела о хищении 535 тыс. рублей с банковских счетов. Как уточнил ТАСС адвокат осужденного Дмитрий Алексашин, судья в приговоре указала на необязательность допроса потерпевших в делах о мошенничестве.

"Получив на руки полный текст приговора в отношении нашего подзащитного Павла Врублевского, мы сильно удивились, что районный суд указал в своем окончательном решении, что допрос потерпевшей стороны по нашему уголовному делу необязателен. Мы настаиваем, что это решение принято было незаконно и необоснованно, так как приговор вынесен без допроса большинства потерпевших, без оглашения их показаний в суде, со ссылкой на некие процессуальные документы (рапорты) прокурорских работников в субъектах РФ, которым стало известно об этих эпизодах преступлений со слов заявителей. Эти и другие нарушения недопустимы при обстоятельствах осуждения нашего подзащитного по указанным в приговоре составам преступлений, что обязательно ляжет в текст апелляционных жалоб защиты на приговор", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам адвоката, суд вопреки нормам УПК до сих пор не предоставил защитникам их копии приговора и протокол судебных заседаний, а существующая копия судебного решения была направлена только их подзащитному в СИЗО. Адвокат Дмитрий Алексашин в беседе с ТАСС также отметил, что Врублевскому пришлось направлять свою копию приговора защитникам через систему ФСИН, в то время как суд обязан был предоставить материалы приговора защите в течение пяти суток после его оглашения.

Хамовнический суд Москвы в конце октября 2025 года окончательно назначил Врублевскому 10 лет колонии, со штрафом 1,5 млн рублей. Фактического собственника компании "Вангуд" Надежду Акимову суд приговорил к шести годам колонии, взяв под стражу в зале суда. Сотрудников ChronoPay Vostok Матвея Ведяшкина и Алексея Беляева суд приговорил к четырем и восьми годам колонии соответственно. Вину никто из фигурантов дела не признал.

О деле

Врублевский был арестован по новому делу в марте 2022 года. Сначала он обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), затем следствие добавило ему ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Как следует из обвинительного заключения, Врублевский разработал план хищения денежных средств с банковских счетов и для этой цели с помощью сообщников создал компанию "Вангуд".

Изначально правоохранительные органы оценивали ущерб от действий фигурантов в 500 млн рублей, однако на момент рассмотрения дела по существу ущерб оценили всего в 535 тыс. рублей. По словам его адвокатов, следствие считало, что подсудимые под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение похитили деньги у 37 потерпевших через подконтрольный ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах.

Спецслужбы США считают Врублевского одним из самых опасных российских хакеров. Основатель и владелец компании ChronoPay, которая специализируется на процессинге банковских карт в интернете, Павел Врублевский был осужден за организацию хакерской атаки на платежную систему Assist в 2011 году. В результате атаки и неправомерных действий продажа электронных билетов авиакомпании "Аэрофлот" была парализована на 10 суток.