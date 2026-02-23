В двух районах Одессы перебои с подачей воды из-за обесточивания инфраструктуры

Без света остаются потребители в Хаджибейском и Киевском районах города

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Проблемы с водоснабжением наблюдаются в двух из четырех районов Одессы из-за обесточивания инфраструктуры. Об этом сообщили в местном водоканале.

"Из-за обесточивания объектов водопроводной системы могут наблюдаться временные перебои в водоснабжении потребителей Приморского и части Хаджибейского района города Одессы", - говорится в Telegram-канале компании.

По информации местного отделения энергохолдинга "ДТЭК", в Одессе введены экстренные отключения света. Без света остаются потребители в Хаджибейском и Киевском районах города. В Одесском районе области пропал свет из-за аварийной ситуации.

В ночь на 23 февраля в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Утром глава областной администрации Олег Кипер сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры. ПО информации газеты "Думская", была значительно повреждена одна из подстанций региона.