На Ольхоне ввели режим повышенной готовности

Проезд по льду на автомобилях признали смертельно опасным

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 23 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели на территории Ольхонского района Иркутской области из-за состояния льда на озере. Проезд по водоему смертельно опасен, сообщил в своем канале в Max губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Читайте также Трагедия на Байкале. Автомобиль с туристами провалился под лед

"Сегодня на заседании КЧС приняли решение о введении режима повышенной готовности на территории Ольхонского района. В связи с погодными условиями до острова по-прежнему не открыта ледовая переправа. Проезд по льду на автомобиле смертельно опасен. <…> Создан штаб, руководить его работой буду лично", - написал Кобзев.

По словам губернатора, нужно четко спланировать въезд и выезд туристических групп на Ольхоне. "Второе - нужно продолжить обследование льда, чтобы оценить возможность обустройства переправы в другом месте. Работу будут вести совместно Минтранспорта и дорожного хозяйства региона с ГУ МЧС России по Иркутской области", - пояснил Кобзев.

Губернатор отметил, что те туристы, которые въехали на остров самостоятельно на личных автомобилях, нарушили существующие запреты. "Они должны понимать зону своей ответственности. Количество таких гостей на Ольхоне сейчас подсчитывают. Организовать их доставку до материка по льду вместе с личным транспортом невозможно. Вывозить будем только людей при помощи хивусов", - добавил Кобзев.

На прошлой неделе, по данным синоптиков, на Байкале установилась теплая погода, днем было до плюс 3 градусов. 23 и 24 февраля в районе Байкала ожидается ветер с порывами до 27 м/с и похолодание местами до минус 27 градусов.