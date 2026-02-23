В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,8

Очаг залегал на глубине 10 км

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировано на территории Цунтинского района Дагестана. Очаг залегал на глубине 10 км, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"Поступило сообщение от дежурного специалиста дагестанской геофизической службы РАН о том, что в Цунтинском районе республики в 05:47 мск произошло землетрясение <...> на глубине 10 км, магнитудой 3,8, интенсивностью 2,5-3 балла", - говорится в сообщении.

Жертв и разрушений в результате сейсмособытия нет. Отмечается, что сообщения от населения в оперативные службы не поступали.