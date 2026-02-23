В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В городе работает система ПВО

КРАСНОДАР, 23 февраля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотников объявили на территории Анапы в Краснодарском крае, в городе работает система ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии курорта.

"Объявлена угроза атаки БПЛА [в Анапе]", - говорится в сообщении.

Ранее беспилотную опасность объявили в Новороссийске, Туапсинском районе. Системы ПВО работали на территории Сочи и Краснодара, угрозу атаки БПЛА в Сочи отменили в 11:27 мск 23 февраля.