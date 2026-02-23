В Одесской области повреждена портовая инфраструктура

Газета "Думская" сообщает, что речь идет о порте города Черноморск

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Портовая инфраструктура повреждена в Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Он написал в своем Telegram-канале, что повреждена "территория накопителя грузового транспорта". Подробности не приводятся.

Между тем, местная газета "Думская" сообщает, что речь идет о порте города Черноморск.

В ночь на 23 февраля в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Утром глава областной администрации Олег Кипер сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры.