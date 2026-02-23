Белгородскую область атаковали около 300 БПЛА ВСУ за сутки

При ударах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали около 300 беспилотников при атаках на населенные пункты Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"Белгород подвергся двум массированным ракетным обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 10 беспилотников, 5 из которых сбиты. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, 13 квартир в 8 многоквартирных домах, 2 частных дома, 38 автомобилей, социальный и 3 коммерческих объекта, техника на территории производственного предприятия, купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии", - говорится в сообщении.

Белгородский округ был атакован с помощью 79 беспилотников. В поселке Малиновка в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина, в районе хутора Церковный от детонации дрона на территории предприятия ранена женщина.

Борисовский округ атаковали 14 беспилотников, по Валуйскому округу удар нанес один дрон, также над округом были сбиты и подавлены 10 беспилотников. Над Вейделевским округом уничтожены три беспилотника. В Волоконовском округе совершены атаки семи беспилотников, вблизи хутора Первомайский в результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина.

По Грайворонскому округу нанесли удары 21 беспилотник, над Ивнянским округом сбиты 2 беспилотника, над Корочанским округом - 8 беспилотников, над Красногвардейским округом - 3 беспилотника. Краснояружский округ атаковали 45 беспилотников, над Прохоровским округом сбиты 5 беспилотников, над Ракитянским округом - один беспилотник, над Ровеньским округом - 8 беспилотников, над Новооскольским и Старооскольсикм округами - по 12 беспилотников, Чернянский округ атакован 16 беспилотниками. По Шебекинскому округу удары нанесли 46 беспилотников. "В Яковлевском округе в селе Пушкарное от удара беспилотника по территории частного домовладения ранена женщина. После оказания помощи лечение продолжает амбулаторно", - проинформировали в оперштабе.