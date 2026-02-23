В трех регионах Украины из-за повреждения инфраструктуры отключили свет

Речь идет об Одесской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Часть потребителей остались без света в трех областях Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

По данным ведомства, речь идет об Одесской, Сумской и Харьковской областях. Также есть случаи обесточивания в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Почти во всех регионах страны вновь применяются графики отключения электроэнергии, а для промышленных потребителей ограничена мощность. Как сообщили в компании "Укрэнерго", в части областей введены аварийные графики отключений.

В Киеве за последние месяцы несколько раз сообщали о новых масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры. Во всех регионах страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. Света может не быть по 8-16 часов в сутки. Как отмечал директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко, страна уже исчерпала запас оборудования и запчастей для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.