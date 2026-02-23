В Крымском районе Кубани объявили беспилотную опасность

Звучат сирены оповещения

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 23 февраля. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена на территории Крымского района в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

"Объявлен сигнал "Беспилотная опасность по Крымскому району". Звучат сирены оповещения", - говорится в сообщении.

Ранее беспилотную опасность объявили в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Туапсинском районе. Системы ПВО работали на территории Сочи и Краснодара, угрозу атаки БПЛА в Сочи отменили в 11:27 мск.