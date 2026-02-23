В Белгородской области от ударов БПЛА пострадали два человека

Их доставили в медицинские учреждения

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 февраля. /ТАСС/. При атаках ВСУ два человека пострадали в селах Таврово и Замостье Белгородской области, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 23 февраля 2026 года

"В селе Таврово Белгородского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода. Помощь оказывается", - сообщили в оперштабе, отметив, что на месте атаки повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль.

Также в Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал автомобиль. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в медучреждение. "Необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - добавили в региональном оперштабе.