В Сочи второй раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА

Беспилотную опасность также объявляли в городе в 10:02 мск

КРАСНОДАР, 23 февраля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотников вновь объявили на территории Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города-курорта Андрея Прошунина.

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Ранее беспилотная опасность была объявлена в Сочи в 10:02 мск, ее отменили в 11:27 мск. Кроме того, угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Туапсинском и Крымском районах.