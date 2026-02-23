В Черноморске наблюдаются проблемы со светом и водой

Критическая инфраструктура работает на генераторах, рассказал глава города Василий Гуляев

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Проблемы с электричеством и водоснабжением наблюдаются в городе Черноморске Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев.

"Критическая инфраструктура работает на генераторах. Подача воды будет осуществляться по графику", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на 23 февраля в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Утром глава областной администрации Олег Кипер сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры. В свою очередь вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба проинформировал о повреждении портовой инфраструктуры. По информации газеты "Думская", речь идет о порте Черноморска.