В Петербурге ищут укравших из магазина украшения на 1,1 млн рублей

Они открыли витрину и забрали ювелирные изделия

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Полиция Петербурга разыскивает злоумышленников, похитивших из ювелирного магазина на проспекте Стачек драгоценности на 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"22 февраля в 17:54 в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о краже из ювелирного магазина, расположенного в одном из домов по проспекту Стачек. По прибытии на место происшествия полицейские установили, что с 16:20 до 16:40 неизвестные, находясь в помещении магазина, открыли витрину и похитили ювелирные изделия на сумму 1 100 000 рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).