В Вюрцбурге неизвестный напал с ножом на людей на железнодорожном вокзале

Пострадали три человека

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на людей на главном железнодорожном вокзале в городе Вюрцбург на юге Германии. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию, пострадали три человека.

По предварительным данным, нападение произошло около 07:50 (09:50 мск) у стенда религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Прохожим, среди которых был полицейский в гражданском, удалось скрутить 35-летнего злоумышленника на месте. Он задержан. О его мотивах пока ничего неизвестно. Движение поездов не нарушено.