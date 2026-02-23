В Воронеже обломки высокоскоростной цели повредили объект энергетики
ВОРОНЕЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Обломки высокоскоростной цели повредили один из объектов энергетики на территории Воронежа. Это произошло во время отражения ночной атаки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
Губернатор отметил, что в ночь на 23 февраля над городом и восемью районами области силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата и одну высокоскоростную цель. По уточненным данным, пострадавших нет. Однако из-за падения обломков высокоскоростной цели в двух районах Воронежа возникли краткосрочные проблемы с энергоснабжением.
Глава региона поблагодарил защитников воронежского неба за слаженную, четкую работу. Также он выразил благодарность сотрудникам коммунальных служб, оперативно устранившим последствия удара.