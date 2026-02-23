Idnes: министр культуры Чехии попал в аварию

Ото Клемпирж находится в нелучшем состоянии, сообщил новостной портал со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Барбору Штястну

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр культуры Чехии Ото Клемпирж попал в больницу после аварии в Праге. Об этом сообщил новостной портал Idnes со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Барбору Штястну.

"Министр Клемпирж попал в автоаварию. Он находится в нелучшем состоянии, - привел портал слова пресс-секретаря. - Поэтому была вызвана скорая медицинская помощь, которая доставила министра в Центральный военный госпиталь".

Авария произошла утром в понедельник. Персональный автомобиль министра, оборудованный спецсигналами, столкнулся с другой легковой машиной, в результате чего сработали подушки безопасности.