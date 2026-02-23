В Подмосковье завели дело после гибели катавшейся на тюбинге девочки

Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы, планируют назначить судебные экспертизы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту гибели девочки, которая каталась на тюбинге, привязанном к автомобилю отца, сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным следствия, 22 февраля текущего года в деревне Румянцево мужчина катал своих двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю. При повороте тюбинг, в котором находилась дочь мужчины, попал под колеса машины. От полученных травм девочка скончалась в медицинском учреждении", - сказали в СК.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы, планируют назначить судебные экспертизы.

В ведомстве подчеркнули, что родители обязаны быть более ответственными, исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмированию при катании на тюбингах.