На Запорожье ВСУ атаковали машину скорой помощи

Из-за опасности повторного удара эвакуация персонала пока невозможна

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области, погибших нет, однако невозможно эвакуировать персонал из-за опасности БПЛА. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицикий.

"Сегодня в результате атаки БПЛА противника пострадал автомобиль скорой медицинской помощи в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа. Машина ехала на экстренный вызов к пациенту. К счастью, благодаря оперативным действиям, фельдшерская бригада успела самостоятельно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме. Медики не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий пояснил, что из-за сохраняющейся опасности повторного удара с воздуха эвакуация персонала и транспортировка поврежденной машины пока невозможны. По его словам, ситуация остается напряженной, но оперативные службы уже работают на месте.