В Подмосковье задержали отца погибшей девочки, катавшейся на тюбинге за машиной

В МВД отметили, что мужчина в момент ЧП не был пьян

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Водитель, который катал детей на тюбинге за своим автомобилем, в результате чего погибла девочка, задержан в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В настоящее время водитель автомобиля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - сказала она.

Возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее по факту произошедшего было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Областная прокуратура взяла расследование на контроль. В ведомстве отметили, что мужчина в момент ЧП не был пьян.

22 февраля в деревне Румянцево 40-летний мужчина катал своих двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю. При повороте тюбинг, в котором находилась его восьмилетняя дочь, попал под колесо автомобиля. Отец доставил дочь в больницу, где она умерла от полученных травм.