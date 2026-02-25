На Урале мужчина, убивший семь человек в 1993 году, получил почти 15 лет колонии

Подсудимый признал вину

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил к 14 годам 11 месяцам колонии строгого режима Виктора Петриченко, который убил семерых человек, включая двоих детей, в ночь на 1 января 1993 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Суд признал Петриченко виновным по п. "а", "е", "з" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц из корыстных побуждений). Подсудимый привлекался к уголовной ответственности по законодательству, действовавшему на момент преступления. Ему назначено наказание в виде 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным гособвинения, Петриченко 31 декабря 1992 года на железнодорожном вокзале Свердловск-Пассажирский вступил в диалог с будущими жертвами, начал распивать с ними алкоголь и поехал по их приглашению к ним в гости в квартиру в Каменске-Уральском. На месте он добавил лекарственное средство "клофелин" в спиртосодержащую жидкость, налил ее пятерым взрослым и, как только они уснули, нанес им удары в область головы слесарным молотком. После этого обвиняемый выманил двух детей на кухню, также нанес им удары молотком по голове и похитил найденное имущество.

Жертвами преступления стали водитель автобуса местного предприятия, его супруга и двое детей, а также родственники семьи. Как уточнили в СУ СК РФ по Свердловской области, преступление долгое время оставалось нераскрытым из-за того, что Петриченко вел бродяжнический образ жизни и скрывался от правоохранителей в другом регионе. В последнее время обвиняемый проживал с супругой и сыном в частном доме в Белогорске Амурской области, где и был задержан в январе 2025 года. Всего по уголовному делу было допрошено более 150 человек и проведено 56 экспертиз.

В ходе следствия мужчина признал вину. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость осужденного, он осознавал свои действия как в момент совершения преступления, так и сейчас.