АВС: самолет American Airlines обстреляли при посадке в Колумбии

По данным телекомпании, повреждения правого крыла были обнаружены лишь после возвращения самолета в США

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Пулевые отверстия были обнаружены в самолете американской авиакомпании American Airlines, который совершил рейс из Майами в город Медельин в Колумбии. Об этом сообщила телекомпания АВС.

Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии, Boeing 737 MAX 8 был обстрелян при посадке в колумбийском аэропорту 22 февраля. Повреждения, в частности правого крыла, были обнаружены лишь после возвращения самолета в США.

Проводится расследование. Лайнер снят с полетов и направлен на ремонт.