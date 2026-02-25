В Брянской области при атаке ВСУ уничтожен фельдшерско-акушерский пункт

Никто не пострадал

БРЯНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по селу Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Фельдшерско-акушерский пункт полностью уничтожен, никто не пострадал, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По словам губернатора, ударами по мирным населенным пунктам ВСУ показывают свою "бесчеловечную нацистскую сущность". Здание полностью уничтожено. Никто не пострадал.

Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия.