В Брянской области при атаке ВСУ уничтожен фельдшерско-акушерский пункт
Редакция сайта ТАСС
25 февраля, 06:31
БРЯНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по селу Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Фельдшерско-акушерский пункт полностью уничтожен, никто не пострадал, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
По словам губернатора, ударами по мирным населенным пунктам ВСУ показывают свою "бесчеловечную нацистскую сущность". Здание полностью уничтожено. Никто не пострадал.
Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия.