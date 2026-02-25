В Москве при опрокидывании экскаватора пострадал человек

Пострадавшего доставили в медучреждение

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Экскаватор опрокинулся при погрузке на платформу на съезде с Третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на съезде с Третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу произошло опрокидывание экскаватора при погрузке на платформу. В результате произошедшего пострадал человек", - говорится в сообщении ведомства в Мax.

Пострадавшего доставили в медучреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. "Движение затруднено, выбирайте маршруты объезда", - отметили в ГАИ.

Как уточнили в столичной прокуратуре, пострадал водитель экскаватора. "Пресненская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в центре столицы", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Мax.