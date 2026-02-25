В Омске после промерзания труб в доме из-за аварии на теплосетях завели дело

При восстановлении теплоснабжения произошел прорыв трубы, из-за которого в одной из квартир, где проживает многодетная семья, был частично разрушен потолок

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после аварии на теплосетях, из-за которой в многоквартирном доме в Омске в морозы замерзли внутридомовые сети, произошел прорыв трубопровода и залив квартиры многодетной семьи. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным управлением СК РФ по Омской области по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении работников тепловой компании, подозреваемых в оказании услуг или проведении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 20 февраля из-за повреждения трубопровода в ряде зданий в Кировском округе Омска было отключено теплоснабжение. В результате в многоквартирном доме №125 на 2-й Кировской улице произошло промерзание внутридомовых сетей на чердаке. При восстановлении теплоснабжения произошел прорыв трубы, из-за которого в одной из квартир, где проживает многодетная семья, был частично разрушен потолок. В управлении считают, что авария произошла из-за ненадлежащего оказания услуг по теплоснабжению и нарушения сроков отключения коммунальных услуг.