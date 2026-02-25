ФСБ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Оренбургской области

По версии следствия, обвиняемый, не желая возвращать предпринимателю долг в размере 15 млн рублей, решил убить его

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом предотвратили заказное убийство крупного предпринимателя в Оренбургской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС сообщили, что с целью "недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде" региона предотвратили заказное убийство крупного предпринимателя, гражданина РФ, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона. В Оренбурге задержали заказчика убийства своего конкурента в сфере торговли, гражданина РФ 1975 года рождения, представителя одной из национальных диаспор.

Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Оренбургской области Ольга Крутоярова, по версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый, не желая возвращать местному коммерсанту долг в размере 15 млн рублей, решил убить его. Он обратился к своему знакомому и предложил совершить убийство за денежное вознаграждение, разработал план, передал сообщнику денеги, на которые тот приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, автомобиль. Заказчик продемонстрировал исполнителю фотографию коммерсанта и сообщил данные о его личности.

Однако сообщник обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. Заказчик был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Оренбургской области при передаче денег исполнителю за якобы совершенное убийство. Возбудили уголовное дело об организации приготовления убийства по найму. Обвиняемого заключили под стражу.