В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека

Авария произошла в Нарткале
25 февраля, 07:02
НАЛЬЧИК, 25 февраля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии два человека погибли в аварии в городе Нарткале, сообщили в региональном МЧС.

"В городе Нарткале на автодороге при выезде в сторону селения Урвань произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей ВАЗ-2109 и Volkswagen Passat. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - отметили в министерстве.

Причины аварии выясняются. 

