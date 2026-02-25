В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека

Авария произошла в Нарткале

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 25 февраля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии два человека погибли в аварии в городе Нарткале, сообщили в региональном МЧС.

"В городе Нарткале на автодороге при выезде в сторону селения Урвань произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей ВАЗ-2109 и Volkswagen Passat. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - отметили в министерстве.

Причины аварии выясняются.