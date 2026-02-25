В Брянской области при атаке дронов ВСУ женщина получила тяжелое ранение
Редакция сайта ТАСС
25 февраля, 06:53
БРЯНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с применением дронов-камикадзе село Истопки Климовского района Брянской области. Тяжело ранена мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Истопки Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, тяжело ранена мирная жительница села", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что женщину доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате удара загорелся жилой дом. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.