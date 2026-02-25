В Брянской области при атаке дронов ВСУ женщина получила тяжелое ранение

Кроме того, загорелся жилой дом

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с применением дронов-камикадзе село Истопки Климовского района Брянской области. Тяжело ранена мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 25 февраля 2026 года

"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Истопки Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, тяжело ранена мирная жительница села", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что женщину доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате удара загорелся жилой дом. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.