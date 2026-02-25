В Москве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве полицейских

Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - средней степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

© Павел Селезнев/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Один из пострадавших при взрыве рядом с машиной ДПС в Москве полицейских находится в тяжелом состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

"Пострадавшие при взрыве полицейские остаются в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.