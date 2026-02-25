Пенсионерка в ХМАО отдала телефонным мошенникам более 19 млн рублей

С пострадавшей связалась женщина, представившаяся сотрудником негосударственного пенсионного фонда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Телефонные мошенники, действовавшие под видом сотрудников негосударственного пенсионного фонда, похитили у жительницы Сургута Ханты-Мансийского автономного округа более 19 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД Югре.

"В УМВД России по Сургуту с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1955 года рождения. Общая сумма ущерба составила свыше 19 млн рублей. По данному факту сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, с конца декабря 2025 года до середины февраля 2026 года 70-летней жительнице Сургута поступали телефонные звонки. Сначала с ней связалась неизвестная женщина, представившаяся сотрудником негосударственного пенсионного фонда, и сообщила о якобы произошедшей утечке у пенсионерки персональных данных. Затем ей позвонил мужчины и выдал себя за силовика, сообщив о необходимости изменить реквизиты банковских счетов для обеспечения сохранности денег.

Как пояснила полицейским пенсионерка, она была введена в заблуждение уверенными заявлениями и профессиональной терминологией звонивших, поэтому следовала их указаниям. Так, она установила на своем телефоне предложенное приложение и перечислила все свои накопления, более 19 млн рублей, на заранее подготовленные злоумышленниками счета. После этого мошенники перестали выходить на связь, а женщина обратилась в полицию, осознав, что стала жертвой звонивших.