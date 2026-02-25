В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Он выбросил пепел на 6,7 км над уровнем моря

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ YouTube-канал Afar TV

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Новое извержение вулкана Семеру зафиксировано в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По его данным, пепел достиг высоты 3 тыс. м над кратером вулкана, или 6 676 м над уровнем моря. Он с большой интенсивностью распространился в юго-восточном направлении. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвали жителей региона и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.