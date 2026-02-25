В Приамурье мужчину арестовали за поджог электровоза

Обвиняемый полностью признал вину

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Житель Приамурья арестован по обвинению в диверсии за поджог электровоза. Неизвестные склонили обвиняемого к поджогу под угрозой возбуждения в отношении него уголовного дела о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по Амурской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УМВД РФ по Амурской области, задержали амурчанина, в отношении которого неустановленные лица совершили мошеннические действия, в результате чего взломали его профиль на портале "Госуслуги" и оформили кредитные обязательства. В дальнейшем под предлогом возврата денег, а также под угрозами возбуждения против него уголовного дела за финансирование ВСУ неизвестные "склонили россиянина к поджогу железнодорожного локомотива", говорится в сообщении.

По информации объединенной пресс-службы судов Амурской области, мужчина проник в машинное отделение электровоза и поджег блок управления электричеством при помощи зажигательной смеси. Благодаря оперативным действиям сотрудников депо возгорание быстро ликвидировали с помощью первичных средств пожаротушения. Огонь распространиться не успел.

Мужчина обвиняется в совершении диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ). Это особо тяжкое преступление против конституционного строя и безопасности страны. За него предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Обвиняемый полностью признал вину и дал признательные показания. В суде обвиняемый и его защитник просили назначить более мягкую меру пресечения - домашний арест. Но суд, рассмотрев материалы дела, решил, что, находясь на свободе, обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу, скрыв и уничтожив следы преступления, и заключил его под стражу на два месяца.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.