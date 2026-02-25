В Челябинске дети заразились инфекцией после посещения заведения общепита

После проведенного Роспотребнадзором эпидемиологического расследования завели дело об административном правонарушении

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Несколько детей в Челябинске пожаловались на симптомы кишечной инфекции после посещения заведения общественного питания в Калининском районе. Об этом сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Прокуратура организовала проверку по публикации СМИ <…> о жалобах детей на кишечное расстройство после посещения заведения общественного питания в Калининском районе Челябинска, где несколько несовершеннолетних после употребления шаурмы обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. В публикациях сообщается, что некоторые госпитализированы и после получения лечения были выписаны из больниц", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что по результатам проведенного Роспотребнадзором эпидемиологического расследования возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения в суд. Органами прокуратуры результаты проверки поставлены на контроль.